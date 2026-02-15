大阪府警捜査４課による捜索中の暴行事件は、同課員ら１２人が１月２３日、免職や停職などの懲戒処分となり、指導も含めた処分人数が３５人に上る異例の事態となった。暴力団など組織犯罪に対峙（たいじ）する捜査員らは、なぜ暴走したのか。方針伝わらず「暗証番号を聞き出すことを重視したからだと思う」。暴行が起きた捜索現場の責任者だった時長力・元警部補（５１）（大阪地裁で有罪判決）は、自らの公判でこう語った。