ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。ブルペンでは若き投手陣がアドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手（39）にこぞってアドバイスを求めに行くなど“ダル詣で”の光景が繰り広げられた。ほとんどの投手がブルペン投球を行ったこの日。投球を終えると向かう先は、投球を見守っていたダルビッシュのもとだった。宮城大弥、隅田知一郎