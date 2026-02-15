ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間15日夜から16日早朝にかけて大会10日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙うフリースタイルスキー／男子デュアルモーグル・1回戦〜決勝新種目の『デュアルモーグル』。日本のエース堀島行真（28、トヨタ自動車）がモーグルに続いて2個目のメダル獲得に挑む。その他、日本勢は西沢