Photo: Kanro ROOMIE 2025年11月21日掲載の記事より転載 お風呂上がりに使うバスタオル。たたんで置く場所はあっても、かけておくところって案外少ないですよね。そこで備え付けのタオルハンガーを最大限に活用できるアイテムを使ってみることに。備え付けのタオルハンガーを拡張 山崎実業「横から掛けられるバスタオルハンガー