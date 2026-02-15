インスタグラムで公表フィギュアスケート界のトップ選手同士が婚約した。2022年北京五輪のアイスダンス米国代表ジャン＝リュック・ベイカーと、ミラノ・コルティナ五輪のアイスダンス・スペイン代表オリビア・スマートの2人だ。ミラノのスケート会場を訪れていた“新郎”ベイカーが15日、共同投稿の形でインスタグラムで公表した。フィギュアスケート仲間から祝福が相次いでいる。ベイカーは「それはずっと君だった」と記し、