「いつも黒の服ばかりでマンネリ」「なんだかコーデがパッとしない」そんなとき頼りになるのが、上品見えが狙えるグレーのアイテム。2026年春夏のトレンドカラーでもあり、注目したい存在です。デイリーコーデの即戦力するなら【グローバルワーク】の「きれいめセットアイテム」がおすすめ。着まわしやすいセットアイテムは、スタイリングに迷ったときにも頼りになりそうです。 簡単に