RKBの本田奈也花アナウンサーが15日、自身のインスタグラムを更新。この日、28歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】スケバン姿も様になってます 「お祝いのメッセージをくださった皆さんありがとうございます」と投稿し、黒のジャケットのシックな装いでバースデープレートを持つ写真を掲載。「充実した1年にします」と抱負をつづった。 フォロワーからは「お誕生日おめでと