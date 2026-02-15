「横浜ネイバーズ」Season２ポスタービジュアル（C）WOWOW／東海テレビ なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務め、東海テレビ・フジテレビ系全国ネットで放送中の「横浜ネイバーズ Season１」。3月7日午後10時よりWOWOWで放送・配信がスタートするSeason２についての情報が解禁された。【動画】横浜ネイバーズ Season２／特報映像本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”という