唐家壩水路橋の保護層を検査する作業員。（南充＝新華社配信）【新華社南充2月15日】中国四川省南充市でこのほど、嘉陵江亭子口水利ハブの付帯事業、亭子口かんがい区1期プロジェクトの唐家壩水路橋が完成した。最大橋脚高は30階建てビルに相当する91メートルで、同省の水利事業で最も高い。河川と渓谷、くぼ地、道路の上に架け渡された水路橋は全長546メートル、設計流量は毎秒51.3立方メートル。鉄道建設大手、