◆練習試合楽天―日本ハム（１５日・金武）日本ハムの達孝太投手（２１）が先発し、２回２安打無失点に抑えた。初回、１死から宗山、入江に連打を浴び１死一、二塁のピンチを招くも小郷を一ゴロ、繁永を中飛に仕留めた。８日の阪神戦（名護）に続き無失点に抑え、「シーズン中でこの結果だったら、よくまとめたなっていう感じだったなと思うんですけど、この時期のこの内容はしっかり反省するべきだなと思っています」。２回で