１４日、男子ラージヒルの表彰式に臨む（左から）銀メダルの二階堂蓮、金メダルのドメン・プレブツ、銅メダルのカツペル・トマシャク。（プレダッツォ＝新華社記者／黄偉）【新華社プレダッツォ2月15日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は14日、プレダッツォでスキージャンプ男子ラージヒル（LH）の決勝が行われ、日本の二階堂蓮が銀メダルを獲得した。優勝はスロベニアのドメン・プレブツ。ポーランドのカツペル・トマシャクが3位に