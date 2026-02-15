ミラノ・コルティナ五輪で２大会連続銀メダルを獲得したフィギュアスケート男子の鍵山優真が１５日に自身のインスタグラムを更新。３ショットで喜びを表した。鍵山は「ＴｈａｎｋｙｏｕｖｅｒｙｍｕｃｈｔｏｅｖｅｒｙｏｎｅｉｎｖｏｌｖｅｄａｎｄｆｏｒｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇｍｅａｔｔｈｅＯｌｙｍｐｉｃｓ．」（オリンピックで関わってくださった皆様、そして応援してくださった皆様に心より感謝