2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』の番組ロゴが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作の世界観を象徴するビジュアルとして、新たな物語の“入り口”が示された。【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルに、山口県岩国に生まれた主人公・葉野珠の人生を描く物語。明治30年（1897年）生まれの珠が、数々の困難を乗