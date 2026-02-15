元リヴァプール指揮官で、現在はレッドブルグループの重役であるユルゲン・クロップ氏が“Newルック”を披露し、ファンを驚かせている。クロップ氏はInstagramアカウントに、テンガロンハットを被ってバンダナを巻いたカウボーイルックを投稿。「今日はテッド・ラッソじゃなくジョン・ダットンだ！」とコメントを添えた。最近は立派な口髭を残し、顎髭を剃った姿から人気ドラマ『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』の主人公のよ