ドイツのブンデスリーガ第22節ヴェルダー・ブレーメン対バイエルンの一戦が行われ、0-3でアウェイチームの勝利となった。このゲームではチームのエースであるハリー・ケインがPKを含めた2ゴールを記録。リーグ戦では3試合連続得点、2試合連続の2ゴールとなった。『The Athletic』によると、この試合の2得点で、ケインのクラブと代表での総得点数が500ゴールに到達したようだ。これはイギリス人プレイヤーでは初の記録となる。ケイ