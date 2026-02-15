FC東京の指揮官松橋力蔵監督は、明治安田J1百年構想リーグEAST第2節の浦和戦の後、山田楓喜を称賛した。この試合、FC東京は78分に失点を許してしまい、終盤で1点を追いかける展開になったが、そんなチームを救ったのが新加入の山田楓喜だった。79分より出場した山田は90＋4分、同じく新加入の橋本健人からクロスを受けると、絶妙なトラップから左足のボレーシュートを叩き込んだ。途中出場の2人のレフティが後半ATに試合を振り出し