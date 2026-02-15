◆練習試合巨人―広島（１５日・那覇）巨人の西舘勇陽投手（２３）が１５日、チーム今季初の対外試合で３回から２番手として登板。３回を投げ３安打１失点、２四球１奪三振だった。０―０で迎えた４回には先頭の佐々木、秋山に連打を浴びて先制点を献上。３イニング連続で先頭打者の出塁を許すなど課題が残ったが、最少失点で切り抜けた。昨年は一時先発ローテに入るなど１５登板（うち先発７度）で２勝３敗。１１日の紅白