全日本プロレスは15日、後楽園ホールで「エキサイトシリーズ2026」を行った。23日の大田区大会で行われる3冠ヘビー級タイトル戦の前哨戦は王者の宮原健斗は本田龍輝と組んで挑戦者の斉藤ジュン、安斎勇馬組と対戦した。序盤からジュンと宮原が激突。場外戦ではエルボーや頭突きで王者がジュンを追い込む。安斎のアシストもあり、徐々にペースを握る。ジュンが9分29秒、本田をサイコブレイクからの片エビ固めで勝利した。その後