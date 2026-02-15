「練習試合、巨人−広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）広島のチーム最年長・秋山翔吾外野手（３７）が今年対外試合チーム初打点となる適時打を放った。０−０の四回は先頭の４番・佐々木が左翼フェンス直撃の二塁打で出塁。暴投で三塁へ進塁すると、秋山が西舘の１４７キロ直球を中前へはじき返し、先制の適時打とした。新井監督は若手、ベテランといった枠組み関係なしに「横一線」での結果主義の競争を強調し