【モデルプレス＝2026/02/15】櫻坂46の藤吉夏鈴が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】櫻坂46メンバー、遊び心満載スタイリング◆藤吉夏鈴、遊び心満載スタイリング全身黒の落ち着いたスタイリングで、光沢のある生地のロングスカートをなびかせながら登場した藤吉。顔周りはカラーレンズのサングランスにチェーンを付け、髪は無