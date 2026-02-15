【モデルプレス＝2026/02/15】「I-LAND2：N／a」から誕生したガールズグループ・izna（イズナ）のマイ（MAI）とココ（KOKO）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】韓国グループ日本人メンバー2人の圧巻ランウェイ◆マイ＆ココ「TGC」初ランウェイ「TGC」初出演のiznaから、日本人メンバーの2人がランウェイに登場。マイはグレー