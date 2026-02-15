【モデルプレス＝2026/02/15】4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）のNANO（釼持菜乃）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】24歳アイドル、不意打ちの表情◆NANO、抜群スタイル＆表情にファン釘付けNANOはミニ丈のパーカーとスリット入りのスカートのセットアップで、美しいウエストラインと脚をちらりとのぞかせ