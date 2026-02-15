テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が１４日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。ＭＣ２人が、ゲストとともに居酒屋でお酒とトークを楽しむバラエティー。この日は、ギャルモデル・あおぽんをゲストに迎えた。あおぽんはデビューのきっかけを聞かれ、ギャル雑誌のオーディションだったと説明。「オーディションがあるってなって。今どきで。（選考が）ライブ配