スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州サプライズで行われたNCAA公式戦開幕第2戦のミシガン大戦に「5番・一塁」でスタメン出場。3打数無安打1得点1四球2三振に終わり、開幕2戦連発はならなかった。チームは6―7で敗れた。試合後、佐々木は「もっともっと自分自身、調整したいですし、準備もしていきたいです」と語った。6回の第3打席で微妙な判定については「判定があった直後