この□には、あるひとつの漢字が入ります。なかなかひらめかずに、意外と手こずってしまう人もいます……。あなたはすぐに正解できますか？Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、本州の中部に位置し、日本海に面しています。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/castle-floating-on-sea-clouds-echizenoono-1264267237正解は「福井県」♡