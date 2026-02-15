「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）強化合宿を訪問している松井秀喜氏が特打終了後、阪神の坂本誠志郎捕手に身ぶり手ぶりで打撃についてアドバイスするシーンがあった。坂本も直立不動で日米を沸かせたスラッガーの言葉に耳を傾けた。能見投手コーチを相手に特打を行っていた坂本。終了後、突如として松井秀喜氏との会談が始まった。松井氏は身ぶり手ぶりを交えながら熱のこもった指導。坂本も真剣な表情でその言葉に耳