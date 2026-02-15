日本の国際競争力が弱まり、円安も進む昨今、資産の一部を海外へ移す分散投資への関心が高まっています。しかし、それを逆手に取ったトラブルも少なくないことをご存じでしょうか。中でも、物理的な距離があり、現地を容易に確認できない海外不動産投資においては、詐欺まがいの被害が現実に起きています。本記事では、永田智睦氏の著書『人生の選択肢を増やす資産スイッチ』（アスコム）より、海外不動産投資を行ううえでの注意点