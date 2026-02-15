2020年8月、ひとつの小さな命が消えかかっていました。その危機を救い、現在まで大切に育ててきたのは、Xユーザー・しろくまですよ。さん（@shirokkumadvd）です。【写真】別猫レベル！ ボロボロだった子猫がふっくら美猫に保護されたのは、サビ猫の女の子「まる」ちゃん。当時は命の灯火が消えそうなほど衰弱していましたが、今では元気いっぱいに過ごしているといいます。運命を変えた出会いと、絆を深めていった日々を振り返っ