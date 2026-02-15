高市総理の人気を追い風に歴史的大勝を収めた自民党。一方、野党のベテラン議員は次々と永田町を去る結果になりました。巨大与党の誕生によって、国会の風景はどのように変わっていくのでしょうか。【写真を見る】委員長ポストに控室も…自民大勝で変わるもの日本の政治はどう変わる？一党で戦後最多「316議席」獲得2月10日、衆院選後の最初の閣議で、笑顔で話しかける小泉防衛大臣の腕を軽く叩き、部屋を出る高市総理。他の閣僚