ドジャースのロバーツ監督が2人の日本人投手のサイ・ヤング賞獲得について言及しました。その年最も活躍した各リーグの投手が投票により選出されるサイ・ヤング賞。昨季山本由伸投手は12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の成績。ワールドシリーズはチームを引っ張る圧巻の投球をしましたが、3位票を16票集めるなど、ナ・リーグ3位で終えました。大谷翔平選手はナ・リーグMVPを獲得しましたが、投手としてはシーズン途中に復帰し1勝1敗