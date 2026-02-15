ドジャースにＦＡ加入したエドウィン・ディアス投手（３１）がキャンプ地アリゾナで改めてドジャース入りの心境を語っている。古巣のメッツのオーナーが「ディアスのドジャース入りは不可解だった」と今も不満に思っていることが報じられた中、ディアスは「メッツの組織、選手、スタッフ、そしてオーナーシップには本当に敬意を払っている。彼らはよくしてくれました。彼らについて悪いことを言うつもりはありません」などと「