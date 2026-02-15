衆院選後、初の各党幹部が集まったＮＨＫ「日曜討論」が１５日放送され、席順や参加する党の顔ぶれが変わった。衆院選では自民党が歴史的大勝を収めた。日曜討論では選挙直前、選挙中を除き、国政政党でも衆参で５人以上の国会議員が所属していることが参加条件となる。司会者から見て、左側の与党側には自民の井上信治幹事長代理、日本維新の会の中司宏幹事長が出席し、変わりはなかったが、右側の野党側は大きく変わった。