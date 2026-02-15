◆練習試合巨人−広島（１５日・那覇）巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が激しい捕手争いの中でアピールに成功した。「９番・捕手」でスタメン出場し、５回に左翼線へ痛烈な二塁打をマーク。打力の成長を示した。５回先頭。左腕・辻の初球ストレートを思い切り引っ張った。ライナーで左翼線に弾む二塁打。対外試合初戦で、昨季イースタンで打率３割２厘と急成長した打撃力をアピールした。１軍に岸田、甲斐、大城、２軍にも小