【モデルプレス＝2026/02/15】モデルのゆうちゃみが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】ゆうちゃみ、美脚際立つコーデ◆ゆうちゃみ、網タイツから美脚魅せゆうちゃみは、千鳥柄の衣装に、大ぶりのビジューのカチューシャ、ゴールドのブーツを合わせたド派手なコーディネートを披露。網タイツからスラリと伸びた脚を見せた。ネッ