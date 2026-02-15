【モデルプレス＝2026/02/15】原因は自分にある。の杢代和人が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】スタダ人気イケメン、スタイル際立つロングコートでランウェイ降臨◆杢代和人、ハット×ロングコート着こなす杢代は、グレーのセットアップにチェック柄のロングコートを羽織り、ハットを被ったスタイリングで登場。目元にはスト