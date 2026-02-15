ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が、ソフトバンクOBでもある五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」に出演。ソフトバンクにFA移籍して一番驚いたことを明かした。2023年シーズンにFA移籍。春季キャンプでは柳田悠岐、今宮健太、中村晃らベテラン勢と同組で練習した。打撃練習の際、ネットに向かってティーを打つが、そこで1人20球10セットの連続ティー打撃（連ティー）を入れるよう