タレントの磯野貴理子（62）が14日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。磯野は「伯父が描いた自前の着物です。雑誌クロワッサンの『着物の時間』のページで取り上げてもらいました」とつづり、上品な着物姿の写真を投稿。これにファンからは「貴理子さんいつもより100倍お綺麗です」「本当によくお似合いで美しいです。これぞ大和撫子！」「なんて綺麗なんでしょう」など絶賛の声が寄せられた。