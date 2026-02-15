ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐり闘った。昨年のM−1グランプリ決勝に進出したお笑いコンビ「ヨネダ2000」の誠（26）は、東京・港区に引っ越してきたママ役のひとりコント。いつもと違って、白い帽子、花柄のブラウス、銀ピカのパンツとカラフルな衣装で「港区のママ友と仲良くしなければ〜」と背伸びする女性を熱演。笑いを誘っていた。今年は最多の6171