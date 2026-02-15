U-16日本代表は14日、ポルトガルで行われているアルガルベ・トーナメント第2戦でU-16ドイツ代表と対戦して1-8の敗戦を喫した。飛び級招集の14歳FW礒部怜夢(鹿島Jrユース)が廣山望監督のもとで戦うU-16日本代表の新体制初ゴールを奪うも2連敗となった。先発はGK大泉未来(流通経済大柏高)、DF遠山越(柏U-15)、DF渡部直宏(東京V Jrユース)、 キャプテンマークを巻くDF林天音(大分U-15)、DF池田歩弘(名古屋U-18)、MF布袋田結太(鹿