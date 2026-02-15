きょう（15日）午前、香川県観音寺市で倒れたブロック塀のそばで頭にけがをして亡くなっている男性がみつかりました。 警察によりますと、きょう午前10時10分、観音寺市天神町一丁目のビルの敷地内で、倒れたブロック塀のそばで、男性が頭にけがをして死亡していると、ビルの住人から消防に通報がありました。 男性は80代くらいとみられ、警察が身元や死因などを調べています。