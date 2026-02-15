[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](駅スタ)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 1 泉森涼太DF 3 神山京右DF 26 安藤寿岐DF 33 小川大空DF 41 松岡響祈MF 20 豊田歩MF 22 弓場堅真MF 88 塩浜遼FW 16 西澤健太FW 19 鈴木大馳FW 29 田中雄大控えGK 12 松原颯汰DF 23 北島郁哉DF 76 磯谷駿DF 91 上原牧人MF 2 松本凪生MF 7 坂本亘基MF 13 城定幹大MF 18 玄理吾FW 15 酒井宣福監督小菊昭雄[ロアッソ熊