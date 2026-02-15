[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](みらスタ)※14:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 21 チェ・ヒョンチャンDF 2 小澤亮太DF 3 大岩一貴DF 5 喜岡佳太MF 6 輪笠祐士MF 17 田邉光平MF 19 山本駿亮MF 22 奥山洋平MF 28 小林成豪MF 40 成岡輝瑠FW 34 古川大悟控えGK 16 糸原紘史郎DF 14 下堂竜聖DF 77 山本龍平MF 7 三沢直人MF 25 藤森颯太MF 27 水口飛呂MF 36 西堂久俊FW 20 末永透瑛FW 98 ア