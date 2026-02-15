[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](花園)※14:00開始主審:大穂祐太<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 菅原大道DF 6 舘野俊祐DF 11 堤奏一郎DF 23 秋山拓也DF 40 川上竜MF 7 木匠貴大MF 10 久保吏久斗MF 14 住田将MF 28 東家聡樹FW 9 島田拓海FW 29 菅原龍之助控えGK 31 関沼海亜DF 4 山下諒時DF 13 美馬和也MF 18 夏川大和MF 26 土肥航大MF 32 鳥山陽斗MF 41 野瀬龍世FW 27 和田育FW 99 ヴィニシウス・ソウザ監督藪田光