[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](いちご)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 1 茂木秀DF 15 安部崇士DF 24 松本雄真DF 28 眞鍋旭輝DF 39 下川陽太MF 5 渡邉英祐MF 7 阿野真拓MF 10 井上怜MF 27 山内陸MF 47 奥村晃司FW 11 土信田悠生控えGK 31 岡本享也DF 25 横窪皇太MF 8 力安祥伍MF 30 望月耕平MF 34 河合駿樹MF 82 坂井駿也FW 40 安藤陸登FW 42 松本ケンチザンガFW 58 武颯監