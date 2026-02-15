セレッソ大阪は15日に行うアビスパ福岡戦について、アーサー・パパス監督が体調不良のため欠場することを発表した。ラファエル・ナポリヘッドコーチが指揮を執るとしている。パパス監督は昨季からC大阪を率いており、今季開幕節はガンバ大阪との大阪ダービーで0-0(PK4-5)でのPK戦負けだった。オーストラリア出身のナポリ氏はUEFA A ライセンスとAFC/FFA B ライセンスを保有。メルボルン・シティでヘッドオブスポーツサイエン