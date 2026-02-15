【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライター・miletが、3年ぶり2度目となる日本武道館ライヴ『Ray of Water』を開催。その公式レポートが到着した。 ■「水」の演出と共に描き出された新たなmiletの世界 ハスキーで重厚感のある独特の歌声と、圧倒的な表現力で国内外から支持を集めるシンガーソングライター・miletが、2月13日～14日の2日間、3年ぶり2度目とな