カナダのウェイン・エア前参謀総長（手前右）＝2023年1月20日、ドイツ西部のラムシュタイン米空軍基地（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】カナダ軍の制服組トップだった前参謀総長が、カナダは核保有の選択肢も残しておくべきだと発言し、波紋を呼んでいる。マクギンティ国防相は核保有の可能性を全面否定したが、地元メディアは、日本の高市政権で安全保障政策を担当する官邸筋が「核を持つべきだ」と発言したことにも触れ