俳優の杉浦太陽（44）が14日、自身のインスタグラムを更新。長女でインフルエンサーの希空（18）からのバレンタインプレゼントを披露した。杉浦は「希空から本命バレンタインもらいました」とつづり、希空との2ショットを投稿。前の投稿では、妻・辻希美から手作りパンをもらったことを報告しており「ノンからも希空からも愛妻・愛娘から、手作りでもらえて嬉しいなぁ」と喜びをつづった。