吉村洋文日本維新の会代表が１４日にＡＢＣテレビで放送された「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。ＭＣの東野幸治から「選挙を振り返って」とコメントを求められた。吉村氏は「いやもう、圧倒的に厳しい選挙でした。連立のパートナーではあるんですが。ただ選挙は争ってますので。８０選挙区全て大阪だけじゃなくて争ってますので。全国一色自民党になる中で、僕らも風をすごく感じました」と厳しい選挙だ