ピン芸人日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。前田敦子のモノマネでも知られるキンタロー。（44）は、セクシーなボディースーツ風衣装で登場。2013年以来の決勝進出を目指した。金髪のカツラから黒髪へと変身し、最後は「2、3年前のAIによる前田敦子のモノマネ」に挑戦。全身を小刻みに震わせつつ、激しくダンスしたが、制限時間が来て暗転。やや消化不良